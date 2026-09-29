Mersin Mezitli'de mobilya mağazasındaki yangın yan binaya sıçradı - Son Dakika
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Mersin Mezitli'de mobilya mağazasındaki yangın yan binaya sıçradı

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Mersin Mezitli\'de mobilya mağazasındaki yangın yan binaya sıçradı
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Mersin Mezitli'de mobilya imalat ve satış mağazasında çıkan yangın, yanıcı malzemelerin etkisiyle büyüyerek yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, çevredeki yapılara sıçramaması için önlem alınıyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde mobilya imalat ve satış mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yanıcı malzemelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında yükselen alevler geceyi aydınlatırken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki mobilya imalat ve satış mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüyerek mağazanın büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın sırasında yükselen alevler çevreyi aydınlatırken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı.

Alevlerin yan tarafta bulunan binaya da sıçraması üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı. Yangının çevredeki diğer yapılara ulaşmaması için önlem alınırken, ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının başladığı sırada bölgede bulunan vatandaşlardan Selime Can, "Yangın çıktığı sırada iki kişi vardı. İnmesi için yalvardık ama inip inmediklerinden bir bilgimiz yok. Yan tarafta bina zaten ailelerin yaşadığı bina. Dilerim Allah'tan yan binaya sıçramaz. Yanan yer mobilya mağazası. Aynı zamanda tadilat işi de yapıyorlardı, tamirat işi de yapıyorlardı. Yazık oldu emeklerine. Aşağıdan seslenildi. 'Geliyoruz' dediler ama indiklerini görmedik" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeMezitliMersinGüncelSon Dakika

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