Mersin Polisi 78 Aranan Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
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Mersin Polisi 78 Aranan Şüpheliyi Yakaladı

Mersin polisi, yaralamadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan tehdit suçlarına kadar birçok olaya karışan ve hapis cezasıyla aranan 78 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yaparak, şahısların adreslerini belirledi ve eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan şahıslar emniyete götürülerek gerekli işlemler yapılacak.

26.07.2024 09:56
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Mersin polisi yaralamadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan tehdit suçlarına kadar birçok olaya karışan ve hapis cezasıyla aranan 78 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şahısların adresleri bulundukları yerler tek tek belirlendi. Belirlenen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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