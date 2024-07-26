Mersin Polisi 78 Aranan Şüpheliyi Yakaladı

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Mersin polisi yaralamadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan tehdit suçlarına kadar birçok olaya karışan ve hapis cezasıyla aranan 78 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şahısların adresleri bulundukları yerler tek tek belirlendi. Belirlenen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - MERSİN