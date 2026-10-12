Mersin Silifke\'de şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 17 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 17 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silifke-Gülnar arasında yolcu taşımacılığı yapan H.U. yönetimindeki 33 C 4434 plakalı minibüs, Silifke yönünde yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 17 kişi, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.