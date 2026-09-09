Mersin Tarsus'ta Berdan Irmağı'nda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağı'nda kaybolan 17 yaşındaki E.A., dalgıç polisler tarafından bulundu. E.A.'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağında kaybolan 17 yaşındaki E.A., dalgıç polisler tarafından bulundu.
Olay, Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırlarından geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek ve yüzmek amacıyla ırmağa giren 17 yaşındaki E.A., bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ırmakta başlattığı arama çalışmaları sonucu E.A., dalgıç polisler tarafından yüzmek için girdiği bölgede bulundu. E.A.'nın cansız bedeninin ekipler tarafından sudan çıkarıldığı sırada bölgede bekleyen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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