Mersin Tarsus'ta sıva yaparken iskeleden düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta sıva yaparken iskeleden düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi

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Mersin Tarsus\'ta sıva yaparken iskeleden düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi
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Mersin Tarsus'ta Bağlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıva sırasında iskeleden düşen yabancı uyruklu 2 işçiden biri hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir inşaatta sıva yaparken iskeleden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybederken, diğer işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıva yapan yabancı uyruklu Serdar Hamad (38) ve Delil Hamad (40) adlı işçiler iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Serdar Hamad, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Delil Hamad'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaBağlarTarsusGüncelMersinKazaSon Dakika

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