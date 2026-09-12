Mersin Toroslar\'da eski köy evindeki yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

Mersin'de eski bir köy evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, bir vatandaşın tansiyonunun yükseldiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eski bir köy evinde başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Evden yükselen yoğun duman ve metrelerce yükselen alevler mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Eski bir köy evi olduğu öğrenilen yapının alt bölümünün ahır ve odunluk olarak kullanılması nedeniyle yangın sırasında yoğun duman ve alev oluştu. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki yapılara ve yerleşim alanlarına sıçramaması için müdahaleye başladı. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlendi. Yangın, ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangına müdahale süreci, Mersin İtfaiyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından anlık olarak takip edildi. Sahadaki ekiplerle telsiz üzerinden sürekli iletişim halinde olan AKOM, müdahalenin koordinasyonunu sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Fuat Tuğluoğlu da telsiz üzerinden gerçekleştirilen muhabereye katılarak vakayı takip etti. Tuğluoğlu, sahadaki ekiplerden müdahalenin seyri ve yangının durumu hakkında anlık bilgi aldı. Yangın sırasında evde bulunan bir vatandaşın dumandan etkilenmediği ancak tansiyonunun yükseldiği belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.