Mersin Toroslar'da ev kurşunlamasının 2 şüphelisi yakalandı, 3 tabanca bulundu - Son Dakika
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Mersin Toroslar'da ev kurşunlamasının 2 şüphelisi yakalandı, 3 tabanca bulundu

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Mersin Toroslar\'da ev kurşunlamasının 2 şüphelisi yakalandı, 3 tabanca bulundu
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Mersin Toroslar'da 13 Ekim 2026'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu adreste 3 tabanca, yaklaşık 200 gram kokain ve 124 bin 200 TL ele geçirildi.

Mersin'de bir evin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramada 3 tabanca, yaklaşık 200 gram kokain, mühimmat ve 124 bin 200 TL ele geçirildi.

Olay, 13 Ekim 2026 tarihinde merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi 85150 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ö.A.'ya ait ikamete yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırının 33 B 6133 plakalı araçla gerçekleştirildiğini tespit etti. Araç sahibinin bilgisine başvuran ekipler, aracın M.C.K. (19) isimli şahsa verildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi civarında olduğu tespit edildi.

3 tabanca, kokain ve 124 bin 200 TL ele geçirildi

İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince koordineli olarak belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, şarjör ve şarjöre basılı 1 fişek, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, şarjör ve şarjöre basılı 4 fişek, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, şarjör ve şarjöre basılı 8 fişek, ayrıca 8 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca yaklaşık 200 gram kokain, hassas terazi ve 124 bin 200 TL nakit para bulundu. Operasyonda M.C.K. ile A.A. (18) yakalandı.

Saldırının husumet nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi

Polis ekiplerince yapılan görüşmede, şüpheli M.C.K.'nin ikamete yönelik silahlı saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin, geçmiş dönemde ev sahibinin yakınlarıyla kavga ettiklerini ve aralarında husumet bulunduğunu, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini beyan ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüphelilerden M.C.K.'nin 5, A.A.'nın ise 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikToroslarMersinGüncelSon Dakika

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