Avukat meslektaşını vurdu: Adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği meslektaşı avukat U.Ç. ile konuşmak için ofisine giden Gökhan Katırcı, çıkan tartışmanın büyümesiyle U.Ç. tarafından tabancayla iki yerinden vurarak ağır yaraladı. U.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HESAP SORMAK İÇİN MESLEKTAŞININ OFİSİNİ BASTI AMA...

Afyonkarahisar'ın Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olay, hukuk camiasında şok etkisi yarattı. İddialara göre Avukat Gökhan Katırcı, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi ile meslektaşı Avukat U.Ç. arasında bir ilişki olduğundan şüphelendi. Bu "yasak aşk" iddiası üzerine hesap sormak isteyen Katırcı, sabaha karşı meslektaşı U.Ç.'nin ofisine gitti.

İki avukat arasında ofiste başlayan yüzleşme, kısa sürede hararetli bir tartışmaya dönüştü. Sinirlerin gerilmesi ve tartışmanın alevlenmesi üzerine U.Ç., yanında bulundurduğu tabancayı çekerek meslektaşı Gökhan Katırcı'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun kasığına isabet etmesi sonucu Katırcı kanlar içinde yere yığıldı.

BİRİ AMELİYATA ALINDI, BİRİ GÖZALTINA

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine acilen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ofiste yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı avukat Gökhan Katırcı, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Tedavisi devam eden Katırcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayı gerçekleştiren Avukat U.Ç. ise polis ekipleri tarafından suç aleti olan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat U.Ç., savcılığa çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.