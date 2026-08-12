Metehan Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarımsal sulama kuyusunda temizlik çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Metehan Temel, Sultanhanı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Metehan Temel'in cenazesi, Sultanhanı Merkez Bekir Ağa Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Temel'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Metehan Temel'in cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında Sultanhanı Selçuklu Mezarlığı'nda defnedildi. Evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Temel'in ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sultanhanı ve Eskil'de büyük üzüntüye neden oldu.

Eskil ilçesine bağlı Köşk Yaylası'nda tarımsal sulamada kullanılan kuyuda temizlik çalışması yapan 27 yaşındaki Metehan Temel çalışma sırasında vincin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.