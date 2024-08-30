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Metrobüs kazasına ilişkin şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı

5 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de dün meydana gelen ölümlü metrobüs kazası ile ilgili şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Metrobüs şoförü D.M.Ç., "Olayın olduğu yerde bypass açıldığına ve hızımı ona göre düşürmem gerektiğine dair herhangi bir uyarı levhası yoktu" derken, metrobüs yolunda duran aracın içindeki saha amiri Ş.Y. ise, "Bize çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşıdan gelen metrobüse yandan sürtmesi sonucu kaza meydana geldi, çok üzgünüm" dedi. Öte yandan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 5 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Küçükçekmece'de dün meydana gelen, 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"Bize çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşıdan gelen metrobüse yandan sürtmesi sonucu kaza meydana geldi çok üzgünüm"

Metrobüs yolundaki aracın şoförü ve saha amiri olan Ş.Y. savcılık ifadesinde, "11 senedir İETT'de şoför olarak çalışıyorum. Son 5 senedir metrobüste şoförlük yapıyordum. Son 2 aydır saha amiri olarak görevlendirildim. Olay günü saat 06.00'da Beşyol durağında görevime başladım. Saat 08.00 sıralarında 34 DFL 305 plakalı Fiat Doblo marka aracı ben aldım. Z.Ö. isimli arkadaşım ile birlikte Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki sabit noktada trafiğe kapalı alanda aracı durdurdum. Benim görevim metrobüs yolu çalışmasından ötürü meydana gelecek metrobüs arızalarında veya kazalarda bu araçta bulunan yolcuların mağdur olmaması için olay mahalline başka bir metrobüsün gelerek yolcuların o araca tahliye edilmesidir. Salı günü metrobüs sahasındaki bypass yol Beşyol ile Cennet durağı arasında bir yerde bulunuyordu. Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki alana açılan bypass yolu ben dün sabah iş başı yaptığımda gördüm. İki günde bir veya günlük olarak metrobüs çalışma alanındaki bypass yol giriş çıkışları değişmektedir. Yolda tamirat yapıldıkça bypass yol kaydırılarak ilerlemektedir. Bununla ilgili araç şoförlerinin bulunduğu 'kaptanlar' grubuna ve çalıştıkları metrobüsün ekranına uyarı mesajları gitmektedir. Ancak bu mesajları kimin gönderdiğini bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla İBB metrobüs işletme amirliği tarafından gönderiliyor. Bildiğim kadarıyla metrobüs çalışma alanındaki işletmeler ve dubalar yüklenici firma personeli tarafından konulmaktadır. Olay günü idaremdeki aracın 20 metre önünde, üzerinde iki tane ışıklı uyarı lambası ve 'dur' yazısı yazan dikdörtgen seklinde levha bulunuyordu. Bu levhayı da yüklenici firma görevlileri koymaktadır. Bunun yerini ben tayin etmiyorum. Daha önceki günlerde bu levhanın boyutu çok daha büyüktü, ancak olay günü levha daha küçüktü. Benim kazanın meydana gelmesinde bir kusurum yoktur, kazadan ben de son anda kurtuldum. Ben Z.Ö. ile araçta bulunduğum sırada Yenibosna istikametinden gelen metrobüsün fren yaptığını ve tekerlerinden duman çıktığını gördüm. Ancak aracın durmayıp bize çarpacağını düşündüğüm için Z.Ö. ile birlikte araçtan hızla uzaklaştım. Metrobüs bizim bulunduğumuz araca çarpmadı, bize çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı istikametten gelen metrobüse yandan sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazadan dolayı çok üzgünüm" dedi.

"Olayın olduğu yerde bypass açıldığına ve hızımı ona göre düşürmem gerektiğine dair herhangi bir uyar levhası yoktu"

Metrobüs şoförü D.M.Ç. ise ifadesinde, "11 aydır İBB'de metrobüs şoförü olarak çalışmaktayım. Söğütlüçeşme- Beylikdüzü hattında çalıştığımız sırada günde 2 gidiş, 2 geliş şeklinde çalışıyoruz. Olay günü sabah saat 07.50'de Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapmak üzere Söğütlüçeşme perondan M3070 kapı numaralı metrobüsü aldım ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ilk yolcuları alarak yola koyuldum. Son olarak Yenibosna durağından yolcuları alarak Sefaköy durağına doğru seyir halinde olduğum esnada tam Küçükçekmece Adliyesi'nin önünde bulunan rampayı geçtikten sonra son anda saha çalışması için metrobüs hattında bulunan kapalı yol içindeki Doblo aracı gördüm. O sırada şeritten başka bir metrobüs aracı geliyordu. İkisine de çarpmamak için aralarından geçmeye karar verdim. Aralarına girdiğim esnada benim kullanımımdaki metrobüsün sağ ön tarafı ile diğer metrobüsün sağ arka tarafına çarpmam sonucu kaza meydana geldi. Ben 28 Ağustos 2024 tarihinde haftada bir gün olan iznimi kullanıyordum. En son salı günü Sefaköy durağını geçtikten sonra bypass yol açılmıştı, orayı kullanmıştım. Olay günü Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki kaza mahallinde bypass yolun açıldığını önceden bilmiyordum, bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ayrıca olay yeri öncesindeki rampayı çıktığımda herhangi bir uyarı işareti de yoktu. Ben normal hızımda ilerliyordum. Hızımın 67 olduğunu tahmin ediyorum. Doblo aracı son anda görünce frene asıldım, ABS sistemi çalışmadı ve aracın kayarak durmaması sonucunda kaza meydana geldi. Olay günü ben bilgilendirme yapılan 'kaptanlar köşkü' isimli grupta ve kullandığım metrobüsün ekranında Küçükçekmece Adliyesi'nde bypass yol açıldığına dair bir uyarı görmedim. Görsem zaten dikkat ederdim. Normalde araç ve güzergahlar ile yolun durumu konusunda hem grupta metrobüs filo yönetimi tarafından bilgilendirme yapılır hem de kullandığımız araçların ekranına uyarı mesajları gelir. Ancak dediğim gibi olay günü bu hususta herhangi bir mesaj gelmedi. Ben kullandığım aracın hızını yolun standardına uygun şekilde seyrediyordum. Olay mahallinde ve öncesinde olayın olduğu yerde bypass açıldığına ve hızımı ona göre düşürmem gerektiğine dair herhangi bir uyar levhası yoktu. Ben olay anında daha büyük bir kaza yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yaptım ancak kaza meydana geldi. Kazadan dolayı üzgünüm. Benim olayda herhangi bir kusurum yoktur. Yoldaki işaretlemelerden kimin sorumlu olduğu konusunda bilgim yoktur" dedi.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından, hazırlanan bilirkişi raporu, taraf beyanları, görüntü kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, olay tarihinde metrobüs sürücüsü D.M.Ç.'nin yanlış manevra, hızını yol yapısına uyarlamama ve yetersiz frenleme yapması sebebiyle, metrobüs sürücülerinin yol çalışmasını rahatlıkla fark edebilecekleri, göze çarpacak ikaz ve işaret levhalarının yeterli olmadığı, bu sebeple yetkili birim sorumlusu olduğu tespit edilen İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve Müdür Yardımcısı A.Y., metrobüs saha amiri olarak görev yapan Ş.Y. ile yüklenici firma şantiye şefi olan M.S.K.'nin meydana gelen kazada kusurlu oldukları değerlendirildi. 5 şüpheli "taksirle yaralama ve ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 kişinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.