Şişli'deki Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.
Olay, 12 Haziran'da saat 18.00 sıralarında Şişli Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen A.O. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Metroda Cep Telefonu Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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