Mevsimlik Tarım İşçileri Mağdur - Son Dakika
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Mevsimlik Tarım İşçileri Mağdur

Mevsimlik Tarım İşçileri Mağdur
17.06.2026 11:11
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Eskişehir'de Ömer Ergün, sahte çekteki alacakları için hukuki mücadele veriyor.

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerini organize eden Ömer Ergün, geçtiğimiz yıl anlaştıkları tarla sahibinden 860 bin TL'lik verilen çekin sahte çıktığını öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. Ergün, işçilerin mağduriyetini gidermek için kendi aracını satarak paranın bir kısmını ödedi.

Şanlıurfa'ndan Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini getiren ve organize eden, halk arasında ise 'Çavuş' olarak bilinen mesleği yapan Ömer Ergün, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir tarla sahibi ile geçtiğimiz yıl anlaştı. Geçtiğimiz sezon bir tarla sahibiyle 2 milyon 500 bin TL karşılığında anlaştığını belirten tarım çavuşu Ömer Ergün, 80 işçiyle birlikte maydanoz tarlasında çalıştıklarını dile getirdi. Yaptıkları 80 günlük mesainin ardından paranın bir kısmını tahsil edilen çeklerle aldığını ifade eden Ergün, kalan 860 bin TL'lik son çeki bankaya götürdüğünde sahte olduğunu öğrendi. Banka yetkililerinin yönlendirmesiyle savcılığa başvurduğunu söyleyen çavuş Ergün, bir yıldır parasını alamadığını iddia etti. Sorumluluk taşıdığı işçilerin mağdur olmaması için kendi aracını satarak ödeme yapmaya çalıştığını iddia eden Ergün, hukuki yollara başvurdu.

"Verdikleri bu parayla ben kar edemiyorum"

Mevsimlik işçi bularak tarla sahipleriyle anlaştığını anlatan 53 yaşındaki çavuş Ömer Ergün, geçtiğimiz yıldan bu yana yaşadığını iddia ettiği ekonomik çıkmazı ve verdikleri mücadeleyi şu sözlerle aktardı:

"Geçen seneden bu yana aileleriyle birlikte toplamda 60-70 kişi getirdim. Geçen sene 80 kişi getirmiştim, bu sene ise 50 civarında işçi getirdim. Geçen yıl bir işveren için 2 milyon 500 bin liralık iş yaptık. Şu an Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Maydanoz tarlasında 80 gün boyunca çalıştık. Günlük 775 liraya anlaşmıştık, ama bize yevmiye olarak 730 lira verdi. Geçen sene herkesin aldığı yevmiyeyi biz de aldık, ancak verdikleri bu parayla ben kar edemiyorum. Bana birkaç tane çek verdi, onları tahsil ettim. Hesabıma gönderdiği parayı da toplam alacağımızdan düştüm. Şu anda kendisinden 860 bin lira alacağım var ve bu yüzden avukat tuttum. Şu an ben dahil çalışanların hepsi mağdur durumda."

"Lütfen bu milletin, bu çalışanın hakkını alsınlar"

Alacaklarını tahsil etmek için hukuki süreç başlattığını ve ellerindeki çekin şu an yargıda olduğunu belirten çavuş Ömer Ergün, "80 gün çalıştık, 2 milyon 500 bin lira civarında iş yaptık ama hala 867 bin lira alacağımız var. Bize verdikleri çeki bankaya götürdüğümde yetkililer, 'Bunu savcılığa götürün' dediler; çek şu anda savcılıkta bulunuyor. İşverenin kardeşi ise üzerinde mal varlığı bulunmadığı gerekçesiyle 'Bu borç benim değil' diyor. Ben bir yandan işçilerin parasını ödemeye çalışıyorum, ancak hepsini ödeyemedim" diye konuştu.

"Sadece o parayı, alın terimizin karşılığını bekliyoruz"

Tarlada gün boyu sıcak altında çalışan ve emeğinin karşılığını tam alamadığını öne süren işçilerden Ahmet Olgun ise, yeni sezon başlamasına rağmen eski borçların kapanmamasının getirdiği çaresizliği şu cümlelerle özetledi:

"Geçen sene bu alanda çalıştık fakat paramızı tam olarak alamadık. Geçen seneden beri paramızı bekliyoruz. Yeni sezon başladı ancak biz hala alacağımızı alamadık. Borcun yarısını ödedi; biz de işçilere ödeme yapabilmek için kendi arazilerimizi sattık. Şimdi hala kalan parayı bekliyoruz. Sadece o parayı, yani alın terimizin karşılığını istiyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mevsimlik Tarım İşçileri Mağdur - Son Dakika

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