Mezarlıkta Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Denizli'de mezarlıkta yaşayıp, ziyarete gelenlere yardımcı olarak yaşamını sürdüren yaşlı adam, kabir yapmaya gelen işçiler tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Şemikler Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlıkta yaşayan Halil Doğan (60), sabah saatlerinde Şemikler Mezarlığına kabir yapmak için gelen mezarcılar tarafından kendisine yaptığı çadırın yanında hareketsiz halde bulundu. Halil Doğan'ın yanına giderek seslenen mezarcılar yanıt alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Halil Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Halil Doğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre vücudunda herhangi bir darp veya yaraya rastlanılmazken, Halil Doğan'ın boynunda ise bir kutu ilaç bulundu. Halil Doğan'ın mezarlığa gelen vatandaşlara yardımcı olarak geçimini sağladığı öğrenildi. - DENİZLİ