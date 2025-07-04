Mezuniyet Töreninde Protesto: Doruk Dörücü Gözaltına Alındı

Boğaziçi Üniversitesi 158. Mezuniyet Töreni'nde "Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi'nin seçilmiş rektöründen alırım" sözleriyle eylemde bulunan Doruk Dörücü gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall'de gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi 158. Mezuniyet Töreni'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Sosyoloji Bölümü yan dal öğrencisi Doruk Dörücü "Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi'nin seçilmiş rektöründen alırım" şeklinde sözler söyleyerek eylemde bulunmuştu. Dörücü, hakkında başlatılan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Kuruluşlarını Aşağılama' suçlarından gözaltına alındı. Dörücü'nün cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL