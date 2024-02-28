MHP Adayı Sezer Küçükkurt, Bisikleti Çalınan Küçük Kıza Sürpriz Yaptı

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Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı ve MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, yaptığı güzel sürpriz ile bisikleti çalınan 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun yüzünü güldürdü.

Olay, Esentepe mahallesinde dün meydana geldi. Ş.C., 4 yaşındaki kızını bisikletle gezdirdikten sonra bisikleti oturdukları binanın 3 katındaki dairelerinin apartman boşluğuna çıkardı. Gece geç saatlerde binaya giren hırsızlar anne Ş.C.'nin koyduğu yerden bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında bisikletin yerinde olmadığını giren aile üyeleri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili polisin ifadesine başvurduğu anne Ş.C., hırsızlardan şikayetçi oldu.

Olayı duyan Küçükkurt ise aileyi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletip küçük kıza yeni bir bisiklet hediye etmek istediklerini söyledi. Aynı zaman da kentte yerel yayın yapan Kocatepe Gazetesi'nin de sahibi olan Küçükkurt, küçük kıza sürpriz yaparak bisiklet hediye etti. Küçükkurt'un bu davranışı karşısında ailede teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR