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MHP'li belediye başkanının kardeşinin aracının kurşunlanma anı kamerada

KARS - Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi öğretmen Koray Senger'in aracı böyle kurşunlandı.

Senger'in park halindeki aracın kurşunlanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet ile gelen bir kişi Koray Semger'in park halindeki aracın yanına yaklaşıyor. Ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor. O anlar anbean güvenlik kamerasıyla kaydedildi.