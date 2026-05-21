Midyat\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Gelinkaya Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şeyhmus Öztaş, sevk edildiği Midyat Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
