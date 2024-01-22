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Midyeci, Karaköy'de Vapurdan Düşen Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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Midyeci, Karaköy'de Vapurdan Düşen Kişiyi Kurtardı

Karaköy açıklarında seyir halindeki bir vapurdan denize düşen bir kişi, midyeci tarafından kurtarıldı. Midyeci, yüzmeyi bilmeyen kişiyi elbiseleriyle suya atlayarak karaya yaklaştırdı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Midyeci, Karaköy\'de Vapurdan Düşen Kişiyi Kurtardı
22.01.2024 - 07:18,
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Karaköy'de seyir halindeki vapurdan dengesini kaybedip denize düşen bir kişiyi, midyeci denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı. Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, can simidine ip bağlayan vatandaşların denizdeki iki vatandaşı çektiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Midyeci, Karaköy'de Vapurdan Düşen Kişiyi Kurtardı - Son Dakika


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