Milano'da Tramvay Kazası: 1 Ölü, 39 Yaralı

İtalya'nın Milano şehrinde bir tramvayın raydan çıktığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano şehrinde kalabalık bir tramvay, yerel saatle 16.00 sıralarında Vittorio Veneto Sokağı'nda raydan çıkarak bir binaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 39 kişi de yaralandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin, tramvayın çarpması sonucunda öldüğü, yaralıların büyük kısmını ise tramvaydaki yolcuların oluşturduğu düşünülüyor. İlk yardım ekipleri, yaralılara müdahale edebilmek amacıyla olay yerinde çadır kurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde tramvayda sıkışanların da olduğu ve olay yerine 5 ambulansın sevk edildiği açıklandı. İtalyan basınına konuşan bir yolcu, kazadan önce tramvayın alt kısmından ses geldiğini, ardından raydan çıktıklarını ve hızlanmaya başladıktan sonra da bir binaya çarptıklarını anlattı. Yolculardan bir başkası ise raydan çıkan tramvayın ön kısmının binadaki bir işletmeye girdiğini söyledi.

Tramvayın raydan çıkma sebebi henüz belirlenemezken, basında yer alan haberlerde aracın Vittorio Veneto Sokağı'ndaki bir dönüş sırasında aşırı hız yaptığı iddia edildi. - MİLANO