Milas\'ta Direğe Çarpan Araçta İki Yaralı

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Muğla'nın Milas ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine seyir halindeki 48 AFK 485 plakalı otomobil, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Kaza sonucu araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA