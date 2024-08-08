Milas'ta havadan karadan soğutma çalışması yapılıyor - Son Dakika
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Milas'ta havadan karadan soğutma çalışması yapılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra yanan sahada soğutma çalışmaları devam ediyor. Havadan helikopterlerin de destek verdiği çalışmalara karadan ekipler de katılıyor.

08.08.2024 21:23
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Milas'ta havadan karadan soğutma çalışması yapılıyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy Mahallesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını gece saatlerinde havadan kontrol altına alınmıştı. Yanan sahanın tamamında soğutma çalışması devam ediyor.

Gece saatlerinde havadan iki gece görüşlü helikopter ve karadan da arazöz, itfaiye, vatandaşlar, kamu kurumlarının iş makineleri ve bölgede bulunan 2 termik santral ile maden firmalarının iş makine ve insan destekli söndürme çalışması rüzgarın da dinmesi ile sabah saatlerinde meyvesini vererek 15 saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınmıştı. Ekipler yangının Çakıralan Mahallesine ulaşmaması için büyük gayret sarf ederken, mahalle çevresi tamamen arazöz ve iş makineleri ile çevrilmişti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yanan sahanın tamamında soğutma çalışması başlatıldı. Soğutma çalışmasına havadan helikopterler de destek verdi. Sekköy ve Çakıralan Mahallesi arasında kalan bölümde yer ekipleri de karadan soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta havadan karadan soğutma çalışması yapılıyor - Son Dakika

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