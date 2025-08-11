Muğla'nın Milas ilçesi Türbe- Ortaköy bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Türbe-Ortaköy mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın alanında orman ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına başlandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?