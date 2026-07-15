Milas\'ta alevler geceyi aydınlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece saatleri ile birlikte karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Gürçamlar Mahallesi, Kazıklı-Bozbük mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da gerçekleştirdikleri sortilerle çalışmalara gündüz saatlerinde destek verdi.

Gece de söndürme çalışmaları sürüyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangına havadan 8 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personelle müdahale edilirken, havanın kararması ile hava araçları sortilerini sonlandırdı. Gece saatlerinde kara ekipleri alevlerle mücadeleye devam ediyor. Bir yandan iş makineleri ile alevlerin önü kesilmeye çalışılırken, bir yandan orman ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çalışmaların sabah saatlerine kadar devam edeceği, sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava araçlarının alevlerle savaşa dahil olarak sortilerine başlayacağı öğrenildi. - MUĞLA