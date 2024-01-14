 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milas'ta orta refüje çarpan otomobil böyle takla attı - Son Dakika
Üye Girişi

Milas'ta orta refüje çarpan otomobil böyle takla attı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin orta refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin ışıklara yaklaştığı sırada refüje çarparak takla atması ve önündeki araca çarpması yer aldı.

Milas\'ta orta refüje çarpan otomobil böyle takla attı
14.01.2024 - 22:11,
Abone Ol

Milas'ta orta refüje çarpan otomobil böyle takla attı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin orta refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 43 YC 859 plakalı otomobil, kırmızı ışıklara geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybolarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, o esnada ışıklarda bekleyen 34 HRL 223 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü F.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Kaza ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, ışıklara yaklaştığı sırada otomobilin bir anda orta refüje çarparak takla atması ve önündeki araca çarpması yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

23 Nisan, Muğla, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta orta refüje çarpan otomobil böyle takla attı - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:28:14. #1.13#
SON DAKİKA: Milas'ta orta refüje çarpan otomobil böyle takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement