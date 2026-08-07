Milas'ta Silahlı Saldırı Operasyonu - Son Dakika
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Milas'ta Silahlı Saldırı Operasyonu

Milas\'ta Silahlı Saldırı Operasyonu
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Milas'taki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde 2026 Mayıs ayında meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 Mayıs 2026 tarihinde Milas'ta meydana gelen silahlı saldırı olayı aydınlatıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda E.G., E.K., F.G. ve E.Y. isimli şüphelilerin mağdur şahıslardan 13 milyon 750 bin TL para talep ederek tehditte bulundukları belirlendi. Şüphelilerin, olaydan 3 gün önce 13 Mayıs 2026 tarihinde keşif amacıyla Aydın'dan Milas'a geldikleri, olay günü ise farklı bir araçla yeniden ilçeye gelerek mağdurlara ait otomobili kurşunladıkları tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Muğla, Aydın ve Van'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgulamalarında E.K.'nin, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ile 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. serbest bırakılırken, E.K., F.G. ve E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta Silahlı Saldırı Operasyonu - Son Dakika

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