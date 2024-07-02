Milli Savunma Bakanı Güler: Suriyeli sığınmacılar konusunda olumsuz algı ve gerilimler başarısız kılınacak

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Bakanlık'ta gerçekleştirilen ve TSK Komuta Kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısında konuştu. Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak maksadıyla oluşturulan 'Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun dün, 1 Temmuz'da imzalanan törenle aktif hale geldiğini ifade eden Güler, "Bugünden itibaren 6 ay süreyle Deniz Kuvvetlerimizin komutasında görev yapacağını belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada artan asimetrik risk ve tehditler güvenlik, barış, istikrar ve refahı tehdit etmekte; bu durum savunma ve güvenlik konusunu öncelikli hale getirmektedir. Böylesine hassas bir dönemde asil milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeli, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması için yoğun bir gayret ve özveriyle üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Bu kapsamda sürate, özgünlüğe ve tempoya dayalı icra edilen operasyonlarımız Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz sürdürülmüştür" diye konuştu.

"Teslim olan terörist sayısının da giderek arttığını görmekteyiz"

Terör örgütü üzerinde oluşturulan yoğun baskı neticesinde son zamanlarda terör örgütüne katılımların neredeyse sıfıra indiğinin bilgisini veren Bakan Güler, "Teslim olan terörist sayısının da giderek arttığını görmekteyiz. Örgütün sözde liderlerinin ise operasyon bölgelerinden çeşitli bahanelerle ayrılarak, kendilerince daha emniyetli olduğunu düşündüğü geri bölgelere kaçtıklarını da bilmekteyiz. Terör örgütü mensupları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Mehmetçiğin çelik pençesi altında ezilmekten kurtulamayacak, terörle mücadelemiz tereddütsüz sürdürülecektir. Çöküş içerisindeki terör örgütü için kaçınılmaz son her geçen gün yaklaşmaktadır. Öte yandan; terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde yapay terör devleti kurma çabasının bir aşaması olarak gördüğümüz sözde özerk yönetim ve yerel seçim faaliyetlerini kesinlikle reddediyoruz. Suriye'yi parçalamaya ve halkının iradesini esir etmeye yönelik bu çabalar nafile girişimlerdir. Zira Güney sınırlarımızın hemen ötesinde bölücü örgütün bir 'terör koridoru' kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hatırlatmak isterim ki ülkemiz; meşru müdafaa kapsamında icra ettiği harekatlar ile amaçlanan terör koridorunu engellemiş, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlükleri ve egemenliklerinin korunmasına katkı sağlamış ve bu çerçevedeki saygılı duruşunu da sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacak"

Konuşmasında Suriyeli sığınmacılar konusuna da değinen Bakan Güler, "Son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

6 yangına 14 helikopter 5 yangın söndürme aracı ile müdahale

Terörle mücadelenin yanında ormanların korunması kapsamında, hava araçları ve görev yapan personel ile artan orman yangınlarının söndürülmesine yönelik gerekli desteği verildiğini kaydeden Güler, "Bu kapsamda 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarında; 14 helikopterimiz, 5 yangın söndürme aracımız ile toplamda 499 sorti ile 962 ton su kullanılarak yangının söndürülmesine katkıda bulunulmuştur" dedi.

"Askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Yapılan tüm faaliyetler ile stratejik ve çok boyutlu politikaların bir yansıması olarak dost ve müttefikler ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Güler, "Bu doğrultuda 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde kardeş ve dost ülke Türkmenistan ve Özbekistan'a verimli ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı şekilde önümüzdeki aylarda Orta Asya'daki diğer kardeş ülkeleri de ziyaret etmeyi planlamış bulunuyoruz. Müşterek dil, tarih ve kültürü paylaştığımız kardeş ülkelerin istikrar, refah ve toplumsal huzuruna önem veriyoruz. Bu ülkelerle askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İki devletli çözüme yönelik duruşumuz sürecek"

Kıbrıs Türkü'ne uzanan elin durdurulduğu Kıbrıs Barış Harekatının 50'nci yıl dönümünü 20 Temmuz'da kutlanacağını sözlerine ekleyen Bakan Güler, "Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde icra ettiğimiz bu harekatın ne kadar haklı ve gerekli olduğu, oluşan ve günümüze değin süren güvenlik ortamından anlaşılmaktadır. Ada'da iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek sürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA