Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 5 helikopterle İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Milli Savunma Bakanlığı İzmir'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Helikopter Destek Sağlıyor - Son Dakika
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