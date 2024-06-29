Milli Savunma Bakanlığı İzmir'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Helikopter Destek Sağlıyor

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 5 helikopterle İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA