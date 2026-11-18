Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen selde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, iki sağlık merkezini de sel bastı.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. Ipatinga kentinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, iki sağlık merkezini de sel bastı. Çok sayıda araç da sel suları altında kaldı.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, kucağında çocuk taşıyan bir kişinin göğüs hizasına kadar yükselen sel sularının içinde ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (Inmet), eyalet genelinde yeni şiddetli yağış ve fırtınalara karşı uyarıda bulundu.