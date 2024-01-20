Minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile servis aracı çarpıştı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza D100 karayolu Kapıcı kavşağı ışıklı kavşak mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce istikametinden Sakarya istikametine giden V. G.'nin kullandığı 34 PY 4981 plakalı otomobil ile aynı yönde giden M. Y. idaresindeki 81 S 0638 servis aracı çarpıştı. Trafik kazasında her iki aracın şoförü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücülere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasıyla inceleme başlattı.