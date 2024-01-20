 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile servis aracı çarpıştı. Kazada her iki aracın şoförü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
20.01.2024 - 23:37,
Abone Ol

Minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile servis aracı çarpıştı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza D100 karayolu Kapıcı kavşağı ışıklı kavşak mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce istikametinden Sakarya istikametine giden V. G.'nin kullandığı 34 PY 4981 plakalı otomobil ile aynı yönde giden M. Y. idaresindeki 81 S 0638 servis aracı çarpıştı. Trafik kazasında her iki aracın şoförü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücülere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce, Hava Durumu, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29
Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21
Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Son Dakika
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13 Beşiktaş'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu
23:13 İsrail'de Netanyahu karşıtları erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement