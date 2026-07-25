Minibüs Yaya Geçidinde Anneanne ve Torununa Çarptı - Son Dakika
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Minibüs Yaya Geçidinde Anneanne ve Torununa Çarptı

Minibüs Yaya Geçidinde Anneanne ve Torununa Çarptı
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Eskişehir'de yaya geçidinde minibüs, anneanne ve torununa çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Eskişehir'de yaya geçidinde duramayan minibüsün kendilerine çarpması sonucunda yaralanan anneanne ve torununa sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anneanne ve torunu, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek istedi. Yayaları gören bir otomobil sürücüsü, dörtlü yakıp yol verdi. Bu esnada yolda seyir halinde olan 26 AJ 750 plakalı minibüs, yaya geçidinde duramayıp anneanne ve torununa çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan anneanne ve torununa sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Görgü şahitleri, kaza esnasında anneannenin, torununu kurtarabilmek için refüje doğru ittiğini belirtti.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs Yaya Geçidinde Anneanne ve Torununa Çarptı - Son Dakika

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