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Minibüsle kafa kafaya çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile kafa kafaya çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Karaçalılık Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Mehmet H.D. kontrolündeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 54 S 1730 plakalı Mercedes marka servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Mehmet H.D. buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.