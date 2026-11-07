Mirae Asset Securities siber saldırıda 39 bin kişinin verisinin çalındığını açıkladı - Son Dakika
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Mirae Asset Securities siber saldırıda 39 bin kişinin verisinin çalındığını açıkladı

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Mirae Asset Securities, mobil kimlik doğrulama ve iç sistemine yönelik siber saldırılarda yetkisiz erişim sağlandığını açıkladı. Yaklaşık 3 bin 800 müşteri hesabı ile 35 binden fazla çalışan ve sözleşmeli personelin bilgisi çalındı; olaydan yaklaşık 39 bin kişi etkilendi.

Güney Kore merkezli yatırım bankacılığı ve finansal aracılık firması Mirae Asset Securities, uğradığı siber saldırı sonucunda yaklaşık 39 bin müşteri ve çalışanın kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Son zamanlarda finans sektörünü hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Güney Kore'nin en büyük yatırım bankacılığı ve finansal aracılık firması olarak bilinen Mirae Asset Securities'den yapılan açıklamada, Çarşamba ve Perşembe günleri şirketin mobil web telefon kimlik doğrulama giriş hizmetlerine ve iç sistemine gerçekleştirilen saldırılar sonucunda yetkisiz erişim sağlandığı kaydedildi. Yaşanan sızıntı kapsamında yaklaşık 3 bin 800 müşterinin hesap numarası ile 35 binden fazla mevcut ve eski çalışan ile sözleşmeli personelin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği aktarıldı. Çalınan kurumsal verilerin isimleri, çalışan sicil numaralarını, e-posta adreslerini, cep telefonu numaralarını ve şifreleri içerdiği ifade edildi.

Acil müdahale sistemi devreye alındı

Dış kaynaklı IP (İnternet Protokolü) adreslerinden gelen şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından etkilenen erişim yollarının derhal engellendiği ve acil müdahale sisteminin devreye sokulduğu belirtilen açıklamada, yaşanan olayın Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), Finansal Denetim Kurumu (FSS) ve Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonuna (PIPC) bildirildiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Teknoloji3. SayfaFinansSon Dakika

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