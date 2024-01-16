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Sakarya'da miras meselesi yüzünden kardeşini vuran şüpheli ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
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Sakarya'da miras meselesi yüzünden kardeşini vuran şüpheli ev hapsine çarptırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle eşinin kardeşini vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Olayda, M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada S.G.'nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.'yi ayağından vurarak yaraladı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve ev hapsi cezasıyla cezalandırıldı.

Sakarya\'da miras meselesi yüzünden kardeşini vuran şüpheli ev hapsine çarptırıldı
16.01.2024 - 12:25,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle eşinin kardeşini vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

14 Ocak günü İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada S.G.'nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.'yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, Akyazı, Güvenlik, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da miras meselesi yüzünden kardeşini vuran şüpheli ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da miras meselesi yüzünden kardeşini vuran şüpheli ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
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