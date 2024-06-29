Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin Pınar Selek'in yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin Pınar Selek'in yeniden yargılanmasına devam edildi

Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında yaşanan patlamaya ilişkin davada hakkındaki beraat kararı 4. kez bozulan sanık Pınar Selek'in yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkemede sanık Selek hakkında yokluğunda çıkartılan tutuklama kararının ve yakalama kararının devamına hükmedildi.

29.06.2024 00:33
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Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin Pınar Selek'in yeniden yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında yaşanan patlamaya ilişkin davada hakkındaki beraat kararı 4. kez bozulan sanık Pınar Selek'in yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkemede sanık Selek hakkında yokluğunda çıkartılan tutuklama kararının ve yakalama kararının devamına hükmedildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca, Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de 7 kişinin ölümüne, 127 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamaya ilişkin davada hakkındaki beraat kararı 4. kez bozulan Pınar Selek ile sanık Abdulmecit Öztürk'ün yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada sanık Pınar Selek'in avukatları, ayrıca sanığın hem avukatı hem de babası olan Alp Selek hazır bulundu. Duruşmaya diğer sanık Abdulmecit Öztürk'ün avukatı da katılırken, çok sayıda yabancı izleyici ile Fransız Barosu avukatları da izleyici olarak yer aldı.

Mahkeme başkanı, Fransa'da yaşayan Pınar Selek'nin ifadesinin uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınamayacağını hatırlatarak Fransız adli makamlarından iade konusuna ilişkin henüz bir cevap gelmediğini ve bu durumun akıbetinin de sorulacağını ifade etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Abdulmecit Öztürk'ün avukatı, müvekkiliyle ilgili olarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu ve bu kararın kaldırılmasını talep etti.

Selek'in 2024 Nisan ayında örgüt etkinliğine katıldığı belirtildi

Sanık Pınar Selek'in avukatı ise dosyaya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'dağıtım yerlerine' başlıklı yazı geldiğini, 3 Haziran 2024 tarihli yazıda ise Pınar Selek'in 2024 Nisan ayında Fransa'nın Nice kentinde PKK/KCK terör örgütleri mensuplarınca düzenlenen etkinliğe katıldığının bildirildiği, bu yazının Pınar Selek ile ilgili yeni bir sahte belge çabası olduğu ve yargıyı etkilemek isteyen bir takım güçler veya idari kurumlar olduğunu belirterek bu yazıyı hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Selek hakkında yokluğunda çıkartılan tutuklama kararının ve yakalama kararının devamına hükmetti. Heyet, Abdülmecit Öztürk hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının da devamına karar verdi.

Aşamalı şekilde bilgi verilmesine ilişkin yazı yazılmasına hükmedildi

Mahkeme ayrıca, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' ve 'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca yazılan istinabe evrakları hakkında aşama olarak bilgi verilmesine ilişkin yazı yazılmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Mısır Çarşısı, Pınar Selek, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin Pınar Selek'in yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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