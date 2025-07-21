Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz - Son Dakika
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Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz

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Mısır\'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
21.07.2025 14:12
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Mısır\'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Haber Videosu

Mısır tatili sırasında deveye binen genç, yanan bacaklarını paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Çöle gidip güneş kremi kullanmayı akıl edememiş mi?", "Hoş geldin cilt kanseri", "Nerede ne giyeceğini bilememe problemi. Plaj değil çöl orası bacım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Mısır'da deveye binen genç bir kadın, güneşin etkisiyle ciddi şekilde yanan bacaklarının görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Çöl sıcağı altında koruyucu giysi ya da güneş kremi kullanmadığı anlaşılan kadının videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

"HOŞ GELDİN CİLT KANSERİ"

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından hem eleştirel hem de alaycı yorumlar geldi. En çok dikkat çeken yorumlar arasında "Çöle gidip güneş kremi kullanmayı akıl edememiş mi?", "Hoş geldin cilt kanseri" ve "Nerede ne giyeceğini bilememe problemi. Plaj değil çöl orası bacım" ifadeleri yer aldı.

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz

Olay, tatilciler için sıcak iklimlerde güneş koruyucu kullanmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, çöl gibi yüksek UV ışınına maruz kalınan ortamlarda koruyucu kıyafetler ve yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmasını öneriyor.

3-sayfa, Sağlık, Turizm, Güneş, Mısır, Yaşam, Dünya, Çöl, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Berat Yıldïrım:
    haya ve edep güzel bir şey iyi ki İslam var elhamdülillah 72 20 Yanıtla
    uğur aksakallı:
    demi la çokta edep ve haya sahibidir biz müslümanlar. 1 1
  • Ayhan Sevilir:
    bedeviler zaten tesettür olsun diye çölde kat kat giyiyor 18 8 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Ne yaparsan yap bizim ilerici, çağdaş ve aydın kızlarımız kadar laik olamazsın. 4 4 Yanıtla
  • Gakko 23:
    dondurma kaymak 2 0 Yanıtla
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