Mısır\'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz

Mısır'da deveye binen genç bir kadın, güneşin etkisiyle ciddi şekilde yanan bacaklarının görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Çöl sıcağı altında koruyucu giysi ya da güneş kremi kullanmadığı anlaşılan kadının videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

"HOŞ GELDİN CİLT KANSERİ"

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından hem eleştirel hem de alaycı yorumlar geldi. En çok dikkat çeken yorumlar arasında "Çöle gidip güneş kremi kullanmayı akıl edememiş mi?", "Hoş geldin cilt kanseri" ve "Nerede ne giyeceğini bilememe problemi. Plaj değil çöl orası bacım" ifadeleri yer aldı.

Olay, tatilciler için sıcak iklimlerde güneş koruyucu kullanmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, çöl gibi yüksek UV ışınına maruz kalınan ortamlarda koruyucu kıyafetler ve yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmasını öneriyor.