Mısır'ın Giza kentinde akaryakıt taşıyan tankerin devrilerek alev alması sonucu meydana gelen faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralı sayısı 21'e yükseldi.

Mısır'da dün meydana gelen tanker faciasında can kaybı arttı. Giza kentinin Warraq bölgesinde akaryakıt taşıyan tankerin devrilerek alev alması ve yangının çevredeki araçlara sıçraması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralı sayısı 21'e yükseldi.

İlk belirlemelere göre tanker, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi ve alev aldı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara yayılan yangında, otomobil ve motosikletlerin de aralarında bulunduğu 27 araç tamamen yandı.

İncelemeler sürüyor

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma ekiplerinin akaryakıt tankerinin karıştığı çarpışma ve ardından çıkan yangına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, kimlikleri henüz belirlenemeyen cenazelerden DNA testi ve karşılaştırması yapılmak üzere örnek alınması talimatı verildiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ilgili kurumlara yaralılara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanması, yaralıların tedavilerinin eksiksiz sürdürülmesi ve kaza sonrası oluşan enkazın hızla kaldırılarak trafik akışının normale döndürülmesi talimatı verdi. Sisi ayrıca, kamu güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Öte yandan yetkililer, trafik akışını yeniden sağlamak amacıyla devrilen tankerin kaldırılması ve hasar gören araçların enkazının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.