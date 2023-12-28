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MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari FETÖ'cü yakalandı - Son Dakika
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MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari FETÖ'cü yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı Cezayir yapılanması içerisinde yakaladı. Tan ve Bircan, ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı bir şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağlıyor ve örgüte maddi destek veriyordu.

MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari FETÖ\'cü yakalandı
28.12.2023 - 00:22,
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MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari FETÖ'cü yakalandı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir operasyona imza attı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı yakaladı.

FETÖ/PDY mensubu Tan ve Bircan Cezayir yapılanması içerisinde yer alıyordu.

Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı bir şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağlıyor ve örgüte maddi destek veriyordu.

Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, Yakalama, Terör, Uluslararası İlişkiler, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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