MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu: 2 firari FETÖ'cü yakalandı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir operasyona imza attı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı yakaladı.

FETÖ/PDY mensubu Tan ve Bircan Cezayir yapılanması içerisinde yer alıyordu.

Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı bir şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağlıyor ve örgüte maddi destek veriyordu.