Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 139'a yükseldi - Son Dakika
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Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 139'a yükseldi

Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi. Saldırıda 3 çocuk olmak üzere toplamda 75 kişinin kimliği belirlendi.

25.03.2024 21:52  Güncelleme: 21:56
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Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi.

Rusya'da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, saldırıdan yaralı olarak kurtarılan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, saldırıdaki can kaybının 139'a yükseldiğini açıkladı. Saldırı hakkında devam eden soruşturmaya değinen Bastrykin, "Soruşturmanın ilk sonuçları, saldırının dikkatlice planlandığını ve hazırlandığını gösteriyor" dedi.

Terör saldırısında ölen 139 kişiden 3'ü çocuk olmak üzere 75'inin kimliği belirlenirken, 40 kişinin vurularak, 2 kişinin hem vurularak hem bıçaklanma sonucu ve 45 kişinin ise yangın sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan saldırının failleri Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev, Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlk duruşma 22 Mayıs'ta görülecek. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 139'a yükseldi - Son Dakika

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