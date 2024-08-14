Motor bölümünde başlayan yangın aracı alev topuna çevirdi
Otomobilde çıkan yangın çevredeki araziye de sıçradı
HATAY - Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobildeki yangın çevredeki araziye sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangın çevredeki araziye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.
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