Motosiklet Akrobasiye Cezası - Son Dakika
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Motosiklet Akrobasiye Cezası

Motosiklet Akrobasiye Cezası
05.07.2026 03:20
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Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne akrobatik hareketler nedeniyle 46 bin lira ceza kesildi.

TEKİRDAĞ (İHA)- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin uygulama yaptığı sırada durumu fark etmeyerek ön tekerleğini kaldıran motosiklet sürücüsüne 46 bin lira ceza kesilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi'nde genel trafik denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri uygulama yaptığı sırada, bir motosikletlinin ön tekerleğini kaldırarak akrobatik hareketler yaptığını fark etti. Saniyeler sonra uygulama noktasına giren motosikletli, polis ekiplerince durduruldu.

Ehliyetine el konuldu, motosikleti men edildi

Sürücüye, motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı gerekçesiyle 46 bin lira para cezası uygulandı. Çekici vasıtasıyla bağlanan motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Akrobasiye Cezası - Son Dakika

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