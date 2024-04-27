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Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir motosikletin otomobile ok gibi saplandığı ve sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ana caddeden ara sokağa dönmek için manevra yapan otomobile, motosiklet ok gibi saplandı. Kaza da çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde; motosikletin araca ok gibi saplandığı ve sürücünün havaya uçtuğu görüldü. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.