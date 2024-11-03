Motosiklet Kazası Yardımcı Taksi Sürücüsünü Öldürdü

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Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan taksi sürücüsü hayatını kaybetti

İETT otobüsünün çarptığı taksi sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kaza yapan motosiklete yardım için duran taksi sürücüsü Murat Çalışır'a İETT otobüsü çarptı. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İETT sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, sabah 07.00'da Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Murat Çalışır, kaza yapan motosiklet sürücüsüne yardım etmek için durdu. Bu esnada Vatan Caddesi yönüne seyir halinde olan İETT otobüsü Murat Çalışır'a ve bir başka araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Murat Çalışır'ı hastaneye kaldırdı. İETT sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan taksi sürücüsü Murat Çalışır, hayatını kaybettiği öğrenildi.