Motosiklet Kazasında 13 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaymaklı beldesi Hatipoğlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Derinkuyu istikametinden Nevşehir yönüne seyir halinde olan B.Ö. (13) idaresindeki 50 ACK 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Kazada B.Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede B.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. B.Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.