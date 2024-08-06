Motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
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Motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor

Aksaray'da motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 15 yaşındaki genç sürücü kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

06.08.2024 19:39
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Motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor

AKSARAY - Aksaray'da motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 15 yaşındaki genç sürücü kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaza, gece yarısı Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Efor alt geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz bindiği 68 ACE 042 plakalı motosikletiyle trafiğe çıkan K.B. (15), bir süre seyrettikten sonra alt geçitte motorun sürüş hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletle birlikte yola savrulan genç sürücü yaklaşık 15 metre sürüklenerek durabildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kanlar içinde motosikletin yanına yığılırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine intikal eden polis ekipleri yolu hemen trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Hemen ardından olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan genç sürücü tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi devam eden genç sürücü yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Aksaray, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

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