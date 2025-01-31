Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta 29 Ocak'ta çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ocak günü Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde ilerleyen Yusuf Özalp (21) idaresindeki 64 ADT 518 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen E.Z. (38) yönetimindeki 64 BG 223 plakalı çekici ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özalp Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özalp buradaki müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - UŞAK