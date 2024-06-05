Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız - Son Dakika
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

05.06.2024 00:46
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Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kızdan acı haber

Motosiklet tutkusu onu 20 yaşında hayattan kopardı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren ve ağır yaralanan 20 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız - Son Dakika
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