Motosikletli, hatalı dönüşün kurbanı oldu: 1 ölü - Son Dakika
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Motosikletli, hatalı dönüşün kurbanı oldu: 1 ölü

Motosikletli, hatalı dönüşün kurbanı oldu: 1 ölü
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Afyonkarahisar'da, hatalı dönüş yapan otomobille karşılaşmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, direğe çarparak hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verip kaçan sürücü, güvenlik kameraları sayesinde yakalanıp tutuklandı.

Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan ve ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza sonrası olay yerinden kaçan ve kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu H.M., idaresindeki 03 AIN 487 plakalı motosiklet aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü H.M. ağır yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan H.M., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde olayın seyri değişti. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, K.B. idaresindeki bir aracın cadde üzerinde geri geri gelerek aniden dönüş yaptığını belirledi.

Dönüş yapan araca çarpmamak için kontrolden çıkan motosikletin kayarak direğe çarptığı tespit edildi. Kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı belirlenen araç sürücüsü K.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan kazada, sürücünün hatalı dönüş yaptıktan sonra motosikletin geldiği ve hızlıca direğe çarptı anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Bolvadin, 3. Sayfa, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli, hatalı dönüşün kurbanı oldu: 1 ölü - Son Dakika

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