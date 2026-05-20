Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Karaman'da seyir halindeki motosikletin yol ortasına devrildiği anlar kameraya yansırken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 684. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 70 ACG 191 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklenirken, sürücü M.G. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak devrilmesi ve sonrasında yerde sürüklenmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN