Motosiklet Sürücüsü Kılpayı Kurtuldu

Eskişehir'de trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde sağ şeritten sola dönmek için ani hamle yapan kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışığının yeşil olması ile ilerleyen motosiklet sürücüsünün önünden, 34 ELN 147 plakalı kamyon en sağ şeritten sol şeride doğru dönmek için hamle yaptı. Ani yapılan manevra ile bir anda frene basan motosiklet sürücüsü, kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu. Kıl payı atlatılan kaza anı kask kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR