Motosiklet sürücüsü tehlikeli yolculukta canını ve trafiktekilerin canını hiçe saydı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü tehlikeli yolculukta canını ve trafiktekilerin canını hiçe saydı

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Kırşehir'de bir motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yatarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Bu tehlikeli davranışı kaydeden bir sürücü, yaşananları anlattığı videoda motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali de yaptığını belirtti.

09.05.2024 18:58
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Motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını hiçe saydı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Ankara Caddesi üzerinde çekilen görüntüde motosiklet sürücüsü aracının üzerine yattı ve canını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsünün yaptığı davranışı kaydeden sürücü ise yaşananları çektiği videoda anlattı. Motosiklet sürücüsü canını hiçe saymanın yanı sıra kırmızı ışık ihlali de yaptı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücüsü tehlikeli yolculukta canını ve trafiktekilerin canını hiçe saydı - Son Dakika

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